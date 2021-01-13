Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu - Son Dakika

Bir çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu

Sakarya'da spor çantada bulunan ve bir insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları incelemeye alındı.

Sakarya'da spor çantada bulunan ve bir insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları incelemeye alındı. Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında spor çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

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