Son Dakika Haberleri: Sakarya'da çarşı pazarda Bayram hareketliliği
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Sakarya'da çarşı pazarda Bayram hareketliliği

19 dakika önce

Sakarya'da, Arefe günü çarşı pazarda Bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Sakarya'da çarşı pazarda Bayram hareketliliği, System.String[]
Sakarya'da, Arefe günü çarşı pazarda Bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayrama bir gün kala vatandaşlar da alışveriş telaşı başladı. Halk, son hazırlıklarını yapmak için çarşının yolunu tuttu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sokak ve caddelere akın eden Sakaryalılar, Bayram alışverişi yapmaya devam ediyor. Bayram alışverişi dolayısıyla kent merkezinde büyük bir yoğunluk yaşanırken, özellikle Çark Caddesi ve Dar Sokakta olan dükkan ve mağazalar dolup taşıyor.

Her bütçeye uygun malzemelerin yer aldığı çarşı tezgahları adeta şenlik alanına dönüştü. Oluşan büyük yoğunluk karşısında güvenlik güçleri de olası olaylara karşı teyakkuz durumunda kalabalık olan cadde ve sokak başlarında önlem aldı. Araç trafiğinin de had safhada olduğu kent merkezinde yoğunluğun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Çarşı esnafı da yoğunluğun akşama doğru giderek artmasını beklediklerini söyledi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Sakarya, Güncel
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