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Sakarya'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor - Son Dakika

Sakarya'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor

22.02.2022 11:13
Sakarya'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde karların erimesiyle çiçek açmaya başlayan kardelenler doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde karların erimesiyle çiçek açmaya başlayan kardelenler doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Son yılların en yoğun kar yağışını alan Kocaali'de havaların ısınmasıyla endemik bitki türleri arasında yer alan kardelenler yüzünü göstermeye başladı.

Güzellikleriyle kendilerine hayran bırakan kardelenler, Kestanepınar Mahallesi kırsalını şenlendirdi.

Endemik türler arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, kar beyazı rengiyle görsel şölen sunuyor.

Fotoğrafçı ve doğasever Ersin Din, AA muhabirine, Kocaali'de, Türkiye'de çok az görülebilecek çiçeklerin açtığını belirterek, "Siklamen ve kardelenler bir aradadır. Senede 1 ay boyunca açarlar, tabii bunu pek bilen yok. Bunu tanıtmak ve koruma altına almak için elimizden geleni yapacağız. Böyle güzellikler çok zor bulunuyor. Yıllardır bunları fotoğraflıyorum. Özellikle dağ çiçeklerine aşığım." diye konuştu.

Sakarya'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor

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Sakarya, Bitki, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor - Son Dakika


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