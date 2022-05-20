Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Sakarya'da ormanlık aladan devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Şehren Mahallesi ormanlık alanda odun toplamaya giden İbrahim Maden (77) idaresindeki 54 LK 530 plakalı traktör, eğimli arazide sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Maden'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Maden'in cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi merkezine götürüldü.
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