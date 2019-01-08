Sakarya'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Sakarya'da Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda, kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Sakarya
'da Karasu
, Kocaali
, Kaynarca
, Söğütlü
, Ferizli
ve Hendek
ilçelerindeki tüm okullar ile Adapazarı
, Serdivan
, Erenler
, Sapanca
, Karapürçek
ve Akyazı
ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda, kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.
Öte yandan, Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı kaymakamlıkları da taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararı aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:03 Kaynak: AA
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