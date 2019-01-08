Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Sakarya'da Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda, kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Sakarya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Sakarya'da Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek ilçelerindeki tüm okullar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda, kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Karasu, Kocaali, Kaynarca, Söğütlü, Ferizli ve Hendek kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Öte yandan, Adapazarı, Serdivan, Erenler, Sapanca, Karapürçek ve Akyazı kaymakamlıkları da taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bugün ara verilmesi kararı aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Kaynarca, Kocaali, Karasu, Sakarya, Güncel
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