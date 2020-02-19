Sakarya'da genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika

Zehra Akdemir'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Akdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Zehra Akdemir'i (25) uyuya kaldığı koltuktan kaldırmak isteyen ailesi, kızlarının uyanmaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

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