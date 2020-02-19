Sakarya'da genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Sakarya'da genç kız evinde ölü bulundu

6 saat önce

Erenler ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, ailesi tarafından ölü bulundu.

Sakarya'da genç kız evinde ölü bulundu, System.String[]

Erenler ilçesinde 25 yaşındaki genç kız, ailesi tarafından ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Zehra Akdemir'i (25) uyuya kaldığı koltuktan kaldırmak isteyen ailesi, kızlarının uyanmaması üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Akdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zehra Akdemir'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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