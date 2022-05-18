Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı - Son Dakika
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Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı

18.05.2022 19:39

Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos hakimiyetini göstermeye başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı.

Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı

Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos hakimiyetini göstermeye başladı

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı. Sıcaklıkların düştüğü şehirde lodos akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla havaların ısınması beklenirken sıcaklıklar düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Marmara Bölgesi için 'sarı' kod uyarısı yaptı. Bu çerçevede hava sıcaklıklarının 26 dereceleri gördüğü Sakarya'da akşam saatlerinde sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşerken lodos ve yağmur etkisini gösteremeye başladı. Yetkililerde olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı
Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı
Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı
Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, Lodos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da güneş yerini yağmur bulutlarına bıraktı - Son Dakika


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