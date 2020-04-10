Sakarya'da Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ve yasak kararlarına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira idari para cezası verildi.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen bir kişinin İstanbul'dan gelip Ercova Yaylası'nda kamp yaptığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince, kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Fevziye Mahallesi'nde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 4 kişiye ve Mekece Mahallesi'nde yapılan yol kontrolünde bir araçta bulunan 20 yaş altındaki bir kişiye "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

YADEM yaşlıların yanında

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekiplerinin çalışmaları da sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, sokağa çıkma yasağı bulunan yaşlıların yanlarında olmaya devam ettiği belirtildi.

YADEM ekiplerinin çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda yaşlı vatandaşların fatura ödemeleri, market alışverişi, ilaç alımları ve maaş çekimlerini gerçekleştirmelerinin yanı sıra kolonya, eldiven, maske ve gıda kolisi yardımlarında bulunduğu bildirildi.

"Ekipler ayrıca evde kaldıkları süre boyunca yaşlıları sık sık arıyor ve psikolojik destek sağlıyor." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağının gelmesinden itibaren çağrı merkezine ulaşan yaklaşık 350 talebin değerlendirildiği, süreç boyunca yaşlı vatandaşların her türlü ihtiyaçlarına destek olunacağı kaydedildi.