Sakarya'da KYK kız yurdundaki incelemede 6 öğrenci uzaklaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da KYK kız yurdundaki incelemede 6 öğrenci uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sakarya'da KYK kız yurdundaki incelemede 6 öğrenci uzaklaştırıldı

6 saat önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen incelemede 6 öğrenciye geçici uzaklaştırılma verildi.

Sakarya'da KYK kız yurdundaki incelemede 6 öğrenci uzaklaştırıldı, System.String[]

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda "kedinin öldürülüp çöpe atıldığı" iddialarına ilişkin yürütülen incelemede 6 öğrenciye geçici uzaklaştırılma verildi.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akova Mahallesi'nde KYK yurdunda yaşanan olayın ardından başlatılan inceleme çerçevesinde emniyet raporları göz önüne alınarak 6 öğrenci hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Yurtta kalan öğrencilerin sükuneti ve huzuru için 6 öğrencinin geçici olarak uzaklaştırıldığını aktaran Özsoy, yürütülen çalışma sonunda öğrencilerin bir sorun çıkmadığı takdirde yurda geri alınabilecekleri bilgisini paylaştı.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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