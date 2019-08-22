Son Dakika Haberleri: Sakarya'da merdivenden düşen kadın öldü
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Sakarya'da merdivenden düşen kadın öldü

50 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen 81 yaşındaki kadın, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya'da merdivenden düşen kadın öldü, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen 81 yaşındaki kadın, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bileciler Mahallesi'nde yaşayan Hanife Mısırlı, 9 Ağustos'ta evindeki 12 basamaklı merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Başından ağır yaralanan Mısırlı, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kadının cenazesi, Sultan Abdülhamit Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Adapazarı, Sakarya, Hanife, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:16 Kaynak: AA
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