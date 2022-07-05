"Mesleki ve Teknik İş Birliği" protokolü tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Sakarya'da ilgili kurumların il müdürlerince tanıtıldı.

Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tanıtım toplantısında protokolün detaylarını paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, iş birliğinin, eğitim öğretim yılında "Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri" alanında 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsadığını aktardı.

Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze dijital eğitim materyallerinin hazırlanacağını anlatan Savaşçı, atölye, laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde işbaşında eğitim düzenleneceğini kaydetti.

Savaşçı, alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacağına değinerek, alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan ve benzeri temrinlik malzeme desteği sağlanacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında kente 16 derslikli özellikle akıllı tarımın içerisinde olduğu meslek lisesi kazandıracaklarını bildiren Savaşçı, "İnanıyorum ki, meslek lisemiz bittiğinde Türkiye'deki tarım alanında en donanımlı lise olacak." ifadesini kullandı.

Savaşçı, bu süreçlerdeki desteklerinden dolayı Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem de protokolün amaç ve hedefler kısmına ilişkin, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle özellikle gençlerin, eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bakanlığın üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkan veren politikaları uygulamaya koyduğuna dikkati çeken Özerdem, şunları kaydetti:

"Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır."

Konuşmaların ardından okul öğretmenlerinden Ayşegül Sezer, Savaşçı ve Özerdem'e laboratuvarda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.