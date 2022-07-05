"Mesleki ve Teknik İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Mesleki ve Teknik İş Birliği" protokolü tanıtıldı

05.07.2022 18:13

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Sakarya'da ilgili kurumların il müdürlerince tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Sakarya'da ilgili kurumların il müdürlerince tanıtıldı.

Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tanıtım toplantısında protokolün detaylarını paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, iş birliğinin, eğitim öğretim yılında "Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri" alanında 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsadığını aktardı.

Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze dijital eğitim materyallerinin hazırlanacağını anlatan Savaşçı, atölye, laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde işbaşında eğitim düzenleneceğini kaydetti.

Savaşçı, alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacağına değinerek, alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan ve benzeri temrinlik malzeme desteği sağlanacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında kente 16 derslikli özellikle akıllı tarımın içerisinde olduğu meslek lisesi kazandıracaklarını bildiren Savaşçı, "İnanıyorum ki, meslek lisemiz bittiğinde Türkiye'deki tarım alanında en donanımlı lise olacak." ifadesini kullandı.

Savaşçı, bu süreçlerdeki desteklerinden dolayı Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem de protokolün amaç ve hedefler kısmına ilişkin, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle özellikle gençlerin, eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bakanlığın üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkan veren politikaları uygulamaya koyduğuna dikkati çeken Özerdem, şunları kaydetti:

"Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır."

Konuşmaların ardından okul öğretmenlerinden Ayşegül Sezer, Savaşçı ve Özerdem'e laboratuvarda yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

YORUMLAR
500
Aydın'da 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' tanıtıldı Aydın'da 'Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü' tanıtıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Mesleki ve Teknik İş Birliği' protokolü tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:24 Tarihin en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor! Srebrenitsa'da yaşamını kaybedenlerin cenaze işlemleri tamamlandı
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 20:00:39. #1.13#
SON DAKİKA: "Mesleki ve Teknik İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement