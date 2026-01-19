Sakarya'da Motokuryelere Trafik Yasaklandı

Sakarya'da elverişsiz hava şartları sebebiyle motokuryelerin trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda bugün il genelinde motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.