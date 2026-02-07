Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya'da Narkotik Operasyonu: 3 Tutuklama
07.02.2026 00:29
Sakarya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı, 3'ü tutuklandı.

SAKARYA'da, polisin düzenlediği narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, Y.T (47), S.Y. (38), B.Ö. (26) ve B.Ö.'nün (22) 15 kişiye uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu 15 ayrı satıştan toplam 2 kilo 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Belirlenen 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 77 sentetik ecza, 76,91 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 7 adet bu tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 700 lira ve 110 avro ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Y.T., S.Y. ve B.Ö. tutuklanırken, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, Sakarya, Güncel, Son Dakika

