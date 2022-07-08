Sapanca İlçe Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Hastane bahçesinde bulunan banklarda oturan 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Sakarya Valiliğince, Sapanca Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan B.G. isimli kadının, sosyal medya hesabında, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum." yazısıyla çarşaflı kadınların videosunu paylaşması üzerine idari soruşturma başlatıldı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında B.G, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla açığa alındı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, 'Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum' yazan sağlık personeli açığa alındı - Son Dakika