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Sakarya'da olası afetler için "Büyükşehir Arama Kurtarma" ekibi kurulacak - Son Dakika

Sakarya'da olası afetler için "Büyükşehir Arama Kurtarma" ekibi kurulacak

15.02.2022 15:33
Sakarya'da olası afetler için "Büyükşehir Arama Kurtarma" ekibi kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulacak arama kurtarma ekibi, birinci derece deprem bölgesindeki kentte ve yakın bölgelerde yaşanabilecek afetlerde görev yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulacak arama kurtarma ekibi, birinci derece deprem bölgesindeki kentte ve yakın bölgelerde yaşanabilecek afetlerde görev yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yaşamı kolaylaştırmak için yürüttükleri hizmetlerin yanı sıra sosyal ve sivil toplum hareketlerine de hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

Acil durum, afet ve her türlü teyakkuz hali için her an görev başında olan belediyenin arama kurtarma ekibi kuracağını bildiren Yüce, ekibin gönüllü siviller ve belediye personelinden oluşacağını kaydetti.

Başkan Yüce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ömür boyu silinmeyecek izler bıraktığına dikkati çekerek, "Göreve geldiğimiz gibi kurumumuzda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesini kurduk. Afet Koordinasyon Merkezimizde (AKOM) her an takibimiz var, depreme hazırlık noktasında tüm ihtimalleri göz önünde bulunduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehrin afet riski, jeopolitik konumu ve büyük kentlere yakınlığı sebebiyle kuracakları ekibe "Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma" ismini verdiklerini bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın birinci derece deprem bölgesi olması, büyükşehirlere yakınlığı ve jeopolitik konumu itibarıyla ihtiyaç duyulan ekip hem kentte hem de bölgede yaşanabilecek afetlerde görev alacak. Bu kadroda alanında uzman arama kurtarma personelleri ile öncelikle Sakarya'dan olan eğitimli gönüllü sivillerle faaliyet yürütecek ve bu alanda kullanılan her türlü ekipman temin edilecek."

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Arama Kurtarma, Ekrem Yüce, Sakarya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da olası afetler için 'Büyükşehir Arama Kurtarma' ekibi kurulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da olası afetler için "Büyükşehir Arama Kurtarma" ekibi kurulacak - Son Dakika
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