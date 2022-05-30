Sakarya'da orman yangınlarının önlenmesi için tedbirler alındı - Son Dakika
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Sakarya'da orman yangınlarının önlenmesi için tedbirler alındı

30.05.2022 22:43
Sakarya'da orman yangınlarının önlenmesi için tedbirler alındı

Sakarya'da orman yangınlarını önlemek adına ormanlık alanlarda ateşli piknik, konser, festival, şenlik türü etkinliklerin yapılması ve ormanlık alanlara yakın mesafede kontrollü ateş ve anız yakılması yasaklandı.

Sakarya'da orman yangınlarını önlemek adına ormanlık alanlarda ateşli piknik, konser, festival, şenlik türü etkinliklerin yapılması ve ormanlık alanlara yakın mesafede kontrollü ateş ve anız yakılması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, Orman Bölge Müdürlüğü Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesisleri'nde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı düzenlendi.

İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşan komisyon üyelerinin katıldığı toplantıda, orman yangını esnasında yapılan mücadele ve yangınların önlenmesine yönelik çalışmalar, yangına hassas bölgeler için bugüne kadar yapılan faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi ile diğer çalışmalar ele alındı.

Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, ormanların ilin en büyük hazinesi ve gözbebeği olduğunu, orman yangınlarının çıkmasında ihmal, tedbirsizlik, kasıt ya da doğal sebepler göz önüne alındığında insan faktörünün çok önde görüldüğünü belirtti.

Bu açıdan bakıldığında yangınla mücadelede ilgili kurum ve kuruluşların sorumluk ve görevlerinin yanı sıra yangın çıkmaması için vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Zengin orman varlığını barındıran Sakarya'mız geneline baktığımızda, alınan kararların ve uygulamaların ne denli doğru ve yerinde olduğunu geçen yıl iyi bir koordinasyon, hızlı ve etkin mücadeleyle görmüş olduk. İnşallah hem vatandaşlarımızın duyarlılıkları ve hassasiyetleri hem de komisyonumuzda yer alan yetkililerimizin sorumluluk alanlarında gayretli çalışmaları ile bu yıl da aldığımız ilave karar ve tedbirlerle etkin bir mücadele yapmayı hedefliyoruz."

Orman yangınlarını önlemeye yönelik tedbirler

Kentte, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla her türlü ormanlık alanlarda mangal, semaver vb. ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı, resmi tescilli korunan alanlarda, piknik/mesire alanlarında ve yaylalarda kontrollü piknik yapılmasının, belirlenen bütün tedbir ve kararlara uyulması koşuluyla serbest olduğu belirtildi.

Orman alanlarına bitişik alanlarda yapılacak her türlü etkinlik, festival, şenlik gibi faaliyetlerde orman yangınına sebep olabilecek dilek feneri, meşale, havai fişek ve benzeri malzemeler sokulması ve kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

Ormanlık alanlarda izinsiz konaklamanın yasak olduğu, orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılmasının yasaklandığı ifade edildi.

Ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar için de Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen güzergahlarda izin alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

İl sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 01 Haziran -01 Kasım 2022 tarihleri arasında 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak bağ, bahçe ve fındık altı temizliği ve benzeri amaçla kontrollü ateş yakmanın yasaklandığı, ayrıca il genelinde tüm alanlarda anız yakılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Yasaklamalara uymayanlar hakkında adli işlem tesis edileceği ve idari para cezası uygulanacağına dikkat çekildi.

Sakarya'da orman yangınlarının önlenmesi için tedbirler alındı
Sakarya'da orman yangınlarının önlenmesi için tedbirler alındı

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Kaynak: AA

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