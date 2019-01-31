Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Sağlık Çalışanları Hakkındaki Fetö/pdy Davası

Sakarya'da Sağlık Çalışanları Hakkındaki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'da Sağlık Çalışanları Hakkındaki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 4 sanığın, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, 6 sanığın ise aynı suçtan beraatini istedi.

Söz verilen sanık ve avukatları, mahkumiyete yönelik mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Mart'a erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 38 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, şüphelilerin Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.


Şüphelilerin, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, bir önceki celsede haklarında bütün delillerin toplandığı gerekçesiyle 10 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:02 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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