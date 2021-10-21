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Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika

Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi

21.10.2021 14:38

Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan canlı, tartışmalara sebep oldu. Uzmanlar, canlının daha önce görülmeyen bir yaratık olduğu tezini savunanlarla ters düşen bir tespit yaptı. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda canlının ölü yunus balığı yavrusu olduğu belirtildi.

Kaynarca ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahilde parçalanmış şekilde bulunan hayvan cesedi, tartışmalara neden olmuştu. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda hayvanın ne olduğunu anlamaya çalıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan veteriner hekim Bekir Taşdemir, "Yaratık gibi değerlendiriliyor ama yunus yavrusu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış halde bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk sonuçlar geldi

NE OLDUĞUNA ANLAM VEREMEDİLER

Karaboğaz Sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar, parçalanmış ve tanınmaz halde olan bir canlı buldu. Deforme olan yapısından dolayı canlının ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşlar, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Cep telefonuyla kayda alınan o anlarda ise vatandaşlar bir birlerine, "Değişik bir şey, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yaratık gibi, tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan veteriner hekim Bekir Taşdemir, canlının diş ve vücut yapısını değerlendirerek, yavru yunus balığı olabileceğini belirtti."

"YUNUS YAVRUSU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Veteriner hekim Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaratık gibi değerlendiriliyor ama yunus yavrusu olduğunu düşünüyoruz. Kuyruk yapısı, diş yapısı yunus yavrusunu andırıyor. Birazcık farklılık var, bunun sebebi de ölünün bütünlüğünün bozulmasından dolayı. Sanki farklı bir canlıymış gibi görünüyor. Kısmen paraziter ve enfeksyonel hastalıklardan kaynaklandığı düşünülüyor. Karadeniz ve Ege kıyılarında yunus yavruları ve yunuslarda bu tür şeylerin olduğunu görülür. Bunun sebebi ise yunuslar memeli canlı olduğu için anne karnındayken annenin yaşamış olduğu ve geçirmiş olduğu bazı rahatsızlıklar yavruya da intikal edebiliyor. Çok büyük bir ihtimale de bu canlı bir yunus yavrusu çünkü diş, vücut ve kuyruk yapısı yunusa benziyor"

Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış halde bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk sonuçlar geldi
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi

Veteriner, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi - Son Dakika
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