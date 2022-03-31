Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 5 taş obje ele geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 5 taş obje ele geçirildi

31.03.2022 10:24
Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 5 taş obje ele geçirildi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 taş obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 taş obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y'nin İstiklal Mahallesi'nde tarihi eser satmak amacıyla müşteri arayışında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 taş obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatılan İ.K, A.B, M.K ve M.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Ferizli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da tarihi eser operasyonunda 5 taş obje ele geçirildi - Son Dakika


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