Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Terör Örgütü Operasyonları

Sakarya'da Terör Örgütü Operasyonları

44 dakika önce

Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 118 şüpheliden 41'inin tutuklandığı bildirildi.

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Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 118 şüpheliden 41'inin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 3 Aralık 2018-30 Ocak 2019'da operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda, 102 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 94 şüpheliden 32'si tutuklandı, 62'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin ardından 5 şüpheli serbest bırakılırken, gözaltındaki 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

THKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kentte, 3 Aralık 2018-30 Ocak 2019'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 118 şüpheliden 41'i tutuklandı, 65'i adli kontrol olmak üzere 72 şüpheli serbest bırakılırken, 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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