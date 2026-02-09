Sakarya'da Tıbbi Cihazlarda Tasarruf - Son Dakika
Sakarya'da Tıbbi Cihazlarda Tasarruf

09.02.2026 11:44
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 3D yazıcıyla yedek parça üreterek sağlık harcamalarında büyük tasarruf sağladı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan teknik ekip, hastane ve ambulanslarda kullanılan tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini gerçekleştirip, 3D yazıcı teknolojisiyle kırılan ya da temini zor parçalar ile koruyucu ekipmanları üreterek milyonlarca lira tasarruf sağlıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2019'da medikal mühendis ve teknikerlerden kurulan 6 kişilik "Biyomedikal Mühendislik Birimi", sağlık tesislerindeki tıbbi cihazların bakım, onarım ve kalibrasyon işlemlerini yapıyor.

Müdürlüğün ek binasında çalışmalarını sürdüren ekip, 3 boyutlu yazıcı teknolojisini kullanarak kırılan ya da temini zor yedek parçaları üretiyor. Ayrıca, cihazların zarar görmesini önlemek amacıyla patentli koruyucu parçalar da geliştiriliyor.

Sakarya genelindeki 12 binden fazla cihazın işlemlerini yapan birim, dış hizmet alımının önüne geçerek milyonlarca lira tasarruf sağlıyor. Ekibin çalışması hem kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sunuyor hem de cihazların daha hızlı şekilde yeniden hizmete alınmasını sağlıyor.

"Bu alanda dışa bağımlılık son derece azaldı"

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Özcan Öktem, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Mühendislik Birimi'nin, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi sayesinde tıbbi ve medikal cihazlara ait yedek parçaların üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirebildiğini söyledi.

İl genelindeki hastanelerde bulunan 12 binden fazla tıbbi cihazın kalibrasyonunun biyomedikal birim tarafından yapıldığını anlatan Öktem, bu oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ve bu alanda dışa bağımlılığın son derece azaldığını vurguladı.

Öktem, tıbbi cihazların montaj ve demontaj işlemlerinin yanı sıra arıza tespiti ile bakım ve onarım çalışmalarının da birim tarafından başarıyla yürütüldüğüne değinerek, "Bu çalışmalar sayesinde 2025 yılı içerisinde Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Biyomedikal Birimi faaliyetleriyle 10 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlamıştır." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi görevlisi biyomedikal teknikeri Ertuğrul Şahin, il genelindeki tıbbi cihazların kalibrasyonlarının yaklaşık yüzde 90'ının ekip tarafından yapıldığını kaydetti.

Cihazların demontaj ve montaj işlemleri ile arıza tespiti, bakım ve onarım hizmetlerinin yürütüldüğünü aktaran Şahin, "Sahada tespit edilen modüllere ait kırık parçalar, 3D yazıcı kullanılarak üretilmekte ve bu sayede modüller tekrar aktif hale getirilmektedir. Ayrıca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulanslarına da destek sağlanmakta. Ambulanslarda kalibrasyon, arıza tespiti ve bakımları üstlenebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

