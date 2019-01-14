Sakarya'da Toprak Kayması

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol çöktü.



Alınan bilgiye göre, Taşburun Mahallesi'nde yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.



Mahallenin bir bölümüne ulaşımın sağlandığı yol toprak kayması nedeniyle çökerken, bir ahırın da yarısı boşlukta kaldı.



Aynı bölgede 1995 yılında da toprak kayması olduğu yolun yeniden yapıldığı öğrenildi.

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