Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-100 kara yolunda üst geçide yaklaşık 20 metre uzaklıkta yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki adam, ehliyeti olmadığı öne sürülen sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Arifbey Mahallesi mevkii Düzce istikametinde üst geçide yaklaşık 20 metre mesafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Şahin'e (70) ehliyeti olmadığı öne sürülen M.E.Y. (21) idaresindeki otomobil çarptı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ÇARPTI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kaputunun adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.