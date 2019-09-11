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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

23 dakika önce

Sakarya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Sakarya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Jandarma İstihbarat ve Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi Kelhasan mevkisinde bulunan ormanlık alanda yapılan aramalarda ekili halde 988 kök kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 23 kilo esrar ele geçirdi. Savcılık talimatı ile kenevirler imha edilirken, olayın şüphelileri B.C., Y.U. ve İ.C. gözaltına alındı.


Şüphelilerinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 kilo 518 gram esrar, 50 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 23 adet mermi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Y.U. ve İ.C tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kenevir, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
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