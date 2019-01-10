Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram esrar maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram esrar maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, M.A'ya ait evde yapılan aramada kavanoz ve çuval içerisinde 550 gram esrar maddesi bulundu.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı

Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi

Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı