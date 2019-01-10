Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

10 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram esrar maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 gram esrar maddesi ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.A'ya ait evde yapılan aramada kavanoz ve çuval içerisinde 550 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:43 Kaynak: AA

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