Sakarya'da yeni nesil turizm konseptiyle alternatif rota oluşturulacak - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün Taraklı ilçesine verdiği "Kırsal Turizm Destinasyonu" ödülüyle şehrin büyük bir kazanç elde ettiğini bildirdi.

Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "sakin şehirler" (Cittaslow) ağına üye Taraklı'nın, BM Dünya Turizm Örgütü 24. Genel Kurulunda, dünyanın en prestijli ödüllerinden birisine layık görülmesinin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Ödüle, 75 ülkeden 175 başvurunun yapıldığını anımsatan Kaldırım, ilçenin, ayırt edici doğal ve kültürel özellikleri, korunmuş geleneksel yaşam tarzı ile sürdürülebilir ve kapsayıcı kırsal ekonomik faaliyetlere ilişkin kapasitesi neticesinde bu unvanı taşımaya uygun bulunduğunu ifade etti.

Kaldırım, Sakarya'nın doğal güzellikleriyle adeta "yeryüzü cenneti" hüviyetinde olduğuna işaret ederek, her yerinde ayrı bir değer bulunan kentin önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

Şehrin doğa ve kültür turizminde dünyada önemli bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkati çeken Kaldırım, şöyle devam etti:

"Yalnızca ülkemizde değil, dünyada da Sakarya'nın sahip olduğu bu potansiyelin farkına varılması için şehrin tüm aktörleriyle birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunun bir sonucu olarak da Taraklı ilçemizin, BM Dünya Turizm Örgütü tarafından 'Kırsal Turizm Destinasyonu' ödülüne layık görülerek dünyanın önemli unvanlarından birisine sahip olması, şehrimiz adına çok büyük bir kazançtır. İşte sahip olduğumuz bu önemli potansiyelin devamı ve sürdürülebilirliği, artık daha fazla önem arz etmektedir. Tüm alanlarda Sakarya'nın adından daha fazla söz ettirmesi için önemli projeleri hayata geçirme gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Salgın sürecinin de etkisiyle insanların artık sahillerden, kalabalık mekanlardan, kitle turizminden uzaklaştığını, doğaya, sağlıklı mekanlara ve daha izole alanlara yöneldiğini anlatan Kaldırım, "Bu yeni trendlerle doğaya saygılı yeni nesil turizm konseptiyle Sakarya'mızı doğa ve kültür turizminin yanı sıra macera, spor, kongre, agro ve eko köyler, gastronomi, sağlık turizmi, alternatif turizm, karavan ve camping, kış turizmi, glamping ve tiny house gibi alanlarda dünya ölçeğinde önemli bir merkez yapmaya kararlıyız. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve yurt dışından tüm doğaseverleri Taraklı'ya davet eden Kaldırım, unvanın alınmasında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a ve Valilik koordinasyonunda çalışmalar yapan Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.