Sakarya'daki "Çamdağı" kamp ve karavan turizminin merkezi olacak - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde turizme yönelik cazibe merkezlerinden biri olan Çamdağı'na kamp ve karavan alanı yapılması için çalışma başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji eski Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ve beraberindekilerle Çamdağı bölgesine giden Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, proje alanı için keşif yaptı.

Kaymakam Nebioğlu, yaptığı açıklamada, Sakarya'nın doğal güzellikleriyle her geçen gün doğa turizmi alanında cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, "Kocaalimizin güzelliklerinden biri olan Çamdağı'nda Sakarya Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın himayelerinde 'Çamdağı Kamp ve Karavan Alanı Projesi' için planlama çalışmalarımıza başladık. Şimdiden ilimize ve ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Doğaya zarar verilmeyecek"

Belediye Başkanı Acar da proje için belirlenen 3 mevki için resmi sürecin tamamlanmasını beklediklerini, işlemlerin ardından hemen projelendirme çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.

Proje kapsamında kamp ve karavan alanı, bungalov evler, seyir terası, kitap okuma yeri ve farklı özellikte dinlenme alanlarının yapılacağını aktaran Acar, "Bu çalışmaları yaparken doğanın, ekosistemin zarar görmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz." dedi.