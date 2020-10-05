Sakarya'daki patlamada yaralanan kamyon şoförü, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada yaralanan kamyon şoförü Fatih Üretmen, tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, patlamanın meydana geldiği aracı kullanan ve olay sonrası ağır yaralanarak iki bacağını kaybeden kamyon şoförü Üretmen'in, tedavi görerek taburcu olduğu Yenikent Devlet Hastanesini ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Başhekim Dr. Adil Murat Akgül ile hastane yöneticilerini ziyaret eden Üretmen'in iyileşme sürecinde hastane çalışanlarının gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı kendisi ve ailesi adına teşekkürlerini illettiği kaydedildi.

3 Temmuz'da 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların 9 Temmuz'da Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlama nedeniyle 3 asker şehit olmuş, 1'i kamyon şoförü 9 kişi yaralanmıştı.

Kamyon şoförü Üretmen, tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi'nde uygulanan tedavinin ardından 42 gün sonra taburcu edilmişti.