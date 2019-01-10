Sakarya'dan Kısa Kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazar Aynur Dilber'in "Az Hüzünlü Bir Yer" kitabının imza günü düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazar Aynur Dilber'in "Az Hüzünlü Bir Yer" kitabının imza günü düzenlendi.



Sapanca Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Dilber, öğrencilere hitap etti.



Yazar Dilber, konuşmasında, "İnsanın hobi olarak yaptığı şeyler yük olmuyor. Hatta onun yaşamına anlam katıyor. Biz gerçekten hayatımız anlamlı olsun diye yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



- "Misafir okul etkinlikleri" son buldu



Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Misafir okul etkinlikleri" son buldu.



Etkinliklerin son buluşmasında Mehmet Demir İlkokulu öğrencileri, Sosyal Gelişim Merkezi'nde ağırlandı.



Çalışma kapsamında öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri amacıyla drama, akıl oyunları, mutfak ve tasarım atölyeleri gibi sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.



- Sakarya süs bitkiciliğinde merkez haline geliyor



Arifiye'de hayata geçirilecek olan Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi Projesi protokolü imzalandı.



İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, merkezin 30 hektarlık alan üzerinde inşa edileceğini belirterek." İnşallah Sakarya fidancılık ve süs bitkiciliğinde önemli şehirlerden biri olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı

Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!