Sakarya'dan Kısa Kısa

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1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Gülçin Anmaç'ın eserlerinden oluşan Minyatür Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Gülçin Anmaç'ın eserlerinden oluşan Minyatür Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Gülçin Anmaç'ın seçkin çalışmalarından oluşan minyatür sergisinin açılışı 20 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'da Ofis Sanat Merkezi'nde açılacak.

"Çocuklar Bir Bilene Soruyor" programı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde ikincisi düzenlenecek "Çocuklar Bir Bilene Soruyor" programında çocuklar, Pepee'nin yazarı ve Düşyeri'nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ile buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek program, 20 Şubat Çarşamba günü SGM'de 15.30'da gerçekleşecek.

Düş İşleri Bakanı, Pepee'nin Yazarı ve Düşyeri'nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç programda minik öğrencilere bilgi ve birikimlerinden bahsedecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:51 Kaynak: AA

Pepee, Sakarya, Güncel
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