Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın mevcut su durumu ve su geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın mevcut su durumu ve su geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce kış mevsiminin gelmesine rağmen sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların düşmemesiyle birçok şehirde su sıkıntısı yaşanmasına rağmen, kaynaklara yönelik çalışmalar ve alınan tedbirlerle Sakarya'da su sorunu yaşanmadığını belirtti.

Sakarya'da bir su sıkıntısı olmadığının altını çizen Yüce, "Tabi bu konumda bulunmamızda Sapanca Gölü'ne ve su kaynaklarımıza gözümüz gibi bakmamızın, sürekli takipte olmamızın ve anlık müdahalelerimizin önemi oldukça büyük. Tüm bunlara rağmen ülkemiz su stresi yaşayan bir ülke. Vatandaşlarımızın bunun bilincinde olarak sudan azami derecede tasarruf etmelerini rica ediyoruz." dedi.

Sakarya Üniversitesi'nde "Teknoloji Günleri" etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğunca "Teknoloji Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak ShiftDeleteNet kurucusu Hakkı Alkan ve Bulut Bilişim Eğitmeni Ayşenur Çetintaş katıldı.

Öğrencilere deneyimlerinden bahseden Alkan, "Zaman ayırdığınız şeyleri listelerseniz çok iyi olur. Listede ne yapıp ne yapmayacağınıza karar vereceksiniz. Yapamayacağınız şeyleri ise elemelisiniz." dedi.

Öğrencilerden girişimciliği bir şirket gibi düşünmelerini isteyen Alkan ancak bunun kolay olmayacağını, üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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