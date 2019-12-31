Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Edebiyatımızın Vicdanı: Mehmet Akif" adlı söyleşi programı düzenlendi.

Yazar İbrahim Öztürkçü'nün konuşmacı olarak yer aldığı programda, öğrenciler hem Mehmet Akif'i andı hem de onun vatan aşkı için çektiği zorlukları dinledi.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Milli duygularımızı ayakta tutan büyüğümüz Mehmet Akif'in adını duyunca bile tüylerimiz diken diken oluyor. Onun şuuruyla yetişen nesiller geleceğimize damga vuracaktır. Bugünün kıymetini, kudretini her zaman iyi niyetle anmayı Mevlam bizlere nasip etsin." diye konuştu.

Kocaali SAMEK açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 19 merkezde sürdürülen Sanat Meslek Eğitim Kurslarına (SAMEK) yeni bir merkez daha kazandırıldı.

Kocaali'de açılan SAMEK kursları ile artık Kocaalili vatandaşlar yeni eğitim merkezinden ücretsiz faydalanabilecek. 19 Merkez 100 branşta hizmet veren SAMEK'lere Kocaali'de yeni bir merkez kazandırdıklarını müjdeleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yeni merkezin Kocaali'ye hayırlı olmasını diledi.

"Sokakta Kimse Kalmasın" projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından soğuk hava şartlarında sokakta kalan ve kimsesiz vatandaşlara yönelik yürütülen "Sokakta Kimse Kalmasın" projesi devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların konuyla ilgili "444 40 54", "ALO 153 Çözüm Masası" ve "ALO Zabıta 277 54 10" telefon numaralarını arayabilecekleri ifade edildi.

Adapazarı Belediyesi 2020-2024 stratejik planını yürürlüğe aldı

Adapazarı Belediyesi, gelecek 4 yılının ayrıntılı değerlendirmelerini içeren 2020-2024 Stratejik Planını tamamlayarak yürürlüğe aldı.

Adapazarı Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, "Temel hedefimiz, sahip olduğumuz tüm kaynakları daha etkin ve daha verimli kullanarak zamanın ruhuna uygun, gelecek projeksiyonlu ve çözüm odaklı projeleri milletimizle istişare ederek Adapazarımıza sunmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini sürekli olarak artırmaktır." ifadelerini kullandı.