Üye Girişi
Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

17.02.2022 17:42
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, toplu taşıma ihtiyacı bulunan Korucuk bölgesi için 7 yeni "M plaka" ihale edileceği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, toplu taşıma ihtiyacı bulunan Korucuk bölgesi için 7 yeni "M plaka" ihale edileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ulaşımda devreye alınan yeni uygulamalarla toplu taşımanın sorunsuz ve konforlu şekilde faaliyet sürmesi sağlanıyor.

Kentin her bölgesinde özellikle nüfus artışını analiz ederek adımlarını buna göre atan belediye, ulaşım konusunda yeniliklere ihtiyaç duyan ilçe ve mahalleler için yeni araçlar tahsis ediyor.

Bu kapsamda bir süredir artan nüfus artışı sebebiyle toplu taşımada yeni araçlara ihtiyaç duyan Korucuk bölgesi için 7 yeni "M plaka" ihale edilecek. Ulaşım Dairesinin hazırladığı yeni planla Korucuk, Doruk/Baytur ve Camili 2 ile Ofis Garaj arası 3 farklı güzergahta dönüşümlü çalışacak yeni hatların ihalesi, 1 Mart 2022'de yapılacak. İhale için bir araçlık muhammen bedel 610 bin lira artı KDV olarak belirlendi.

Üretici kadın kooperatifleriyle toplantı yapıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalar yürüten TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, ilde faaliyet gösteren üretici kadın kooperatifleriyle buluştu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, KGK İcra Komitesi Başkanı Zehra Dirim, SATSO Genel Sekreteri Şevket Kırıcı ile icra komitesi üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Adapazarı Kadın Girişimi, Söğütlü Kadın Girişimi, Kalayık Kadın Girişimi, Sakarya Birlik Kadın Girişimi, Sakarya Kozan Hanımeli Kadın Girişimi, Geyve Ayva Çiçeği Kadın Girişimi, Karapürçek Kadın Girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin yetkilileri iştirak etti.

Toplantıda, kooperatiflerin durumu, geliştirilmesi gereken yönleri, üretim yapma aşamasında ihtiyaçları ve Ar-Ge çalışmaları gibi konular istişare edildi.

Savaşçı, özel öğrencileri ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya Ticaret Borsası Özel Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Adapazarı ilçesindeki okulun sınıflarını gezen Savaşçı, özel öğrencilerle yakından ilgilendi.

Okul bünyesindeki hobi bahçesini ve hayvanat bahçesini dolaşan Savaşçı, çocukların sosyal yaşam becerilerinin geliştirilmesine imkan sağlayan okula her türlü destek vereceklerini belirtti.

Eğitim ve öğretim süresince okulda çocuklarını bekleyen aileler için açılan halk eğitimi kursunu da ziyaret eden Savaşçı, özel çocukların ve ailelerinin eğitimleri ve tüm ihtiyaçlarıyla her zaman yakından ilgileneceklerini kaydetti.

Okul Müdürü Murat Bulgan'ın faaliyetlerle ilgili bilgi verdiği ziyarete, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri biriminden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recai Yörük ile Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Büyükbaş eşlik etti.

YORUMLAR
500

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Adapazarı, Sakarya, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:37 Bakan Soylu'nun acı günü! 86 yaşındaki dayısı vefat etti
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
17:27 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan tüm dünyayı korkutan açıklama: Her an savaş patlak verebilir
17:20 Belediye Başkanı bile duruma anlam veremedi: Balıkesir'de 9 liraya satılırken, İstanbul'da 38 liraya yükseliyor
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:53:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement