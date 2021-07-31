SAKARYA ESKİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

SAKARYA ESKİ VALİSİ HÜSEYİN AVNİ COŞ HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA) - SAKARYA Eski Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Coş'un vefat haberinin ardından ailesi ve yakınları hastaneye akın etti.

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir'deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ VE KIZI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Coş'un vefat haberinin ardından eşi, çocukları ve yakınları hastaneye akın etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Coş'un eşi Aylin Özer Coş ve kızı Tuba Coş, ayakta durmakta güçlük çekti. Aylin Özer Coş ve Tuba Coş, yakınları tarafından tekerlekli sandalyeye alınarak sakinleştirildi.

VALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadelerine yer verdi.