"Sakarya EXPO alanı" açıldı - Son Dakika

"Sakarya EXPO alanı" açıldı

23.10.2020 15:37

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kentin tanıtımına katkı sunacak olan "Sakarya EXPO alanı" açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kentin tanıtımına katkı sunacak olan "Sakarya EXPO alanı" açıldı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi yanında kurulan fuarın açılış töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, hafta sonu yapılacak 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası sayesinde Sakarya'nın ismini dünyada duyuracaklarını anlattı.

Yarışların Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşeceğine işarete eden Kaldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı'na, İçişleri Bakanlığına, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Sakarya'nın hedefini global bir şehir olarak belirlediğini, şehir olarak her sahada var olmak istediklerini anlatan Kaldırım, şunları söyledi:

"İnşallah bunun üzerine bina edeceğimiz hem sanayide hem tarımda hem turizmde hem sporda vizyonla bu şehir çok daha güzel bir yere gidecek ve rekabetçi, dünya ölçeğinde bir şehir haline gelecek. Bugün globalleşme ne kadar önemliyse yerelleşme o kadar önemli. Hem globalleşeceğiz hem de yerel değerlerimizi, yerel kültürümüzü, tarihimizi, sanatımızı neyimiz varsa çok iyi koruyacağız, ön plana çıkaracağız ve dünya sahnesine sunacağız."

"Dünya Sakarya'yı tanıyacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda tüm dünyanın gözünün Sakarya'da olacağını, parkurların ve yarışların büyük hassasiyetle hazırlandığını bildirdi.

Yarışlara katılmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelecek takımların, basın mensuplarının ve sporseverlerin kenti ve ülkeyi iyi tanımaları için EXPO alanı inşa ettiklerini anlatan Yüce, alan içerisinde şampiyona süresince çeşitli etkinlikler düzenleneceğini kaydetti.

Alana katkı sunan sponsorlara teşekkürlerini sunan Yüce, "Çekilişler yapılarak misafirlerimize çeşitli hediyeler vereceğiz. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde iş yapan şirketlerden temsilciler bu alanda sizlere her konuda destek verecek, yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Fuar alanında bölgenin geleneksel ve yöresel unsurlarının de yer aldığına değinen Yüce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığını aktardı.

EXPO'nun şehrin tanıtımına ve ekonomisinin hareketlenmesine vesile olacağına inandığını dile getiren Yüce, "Dünya Sakarya'yı tanıyacak, Sakarya kendini dünyaya tanıtacak inşallah." dedi.

Törenin ardından Vali Kaldırım ve Başkan Yüce'nin yanı sıra protokol üyeleri alanda hazırlanan stantları gezdi.

25 Ekim Pazar akşamına kadar açık olacak EXPO'da gün boyu düzenlenecek etkinlikler, bisiklet gösterileri, yarışmalar, eğlence gösterileri, halk oyunları ve eğitici aktiviteler katılımcıların beğenisine sunulacak, sürpriz hediyeler verilecek. İlçe belediyelerinin yanı sıra şampiyona sponsoru dünya firmaları da alandaki yerlerini alacak.

Dünya Şampiyonası, Bisiklet, Sakarya, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sakarya EXPO alanı' açıldı - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'da Feghouli ve Linnes, Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı Son dakika: Meclis'e sunulacak vergi yapılandırması teklifi neleri kapsayacak? AK Partili isim tek tek açıkladı 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen çocuğa işkence edip diri diri yakmışlar Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu
Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı         
15:16
Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü Neslihan Atagül, arasının açık olduğu Burak Özçivit'le ilgili soruya ateş püskürdü         
14:42
G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek         
14:35
Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti Son Dakika! Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağını kullanan pilotaj öğrencisi hayatını kaybetti         
14:12
Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! Sırtına tırmandı, pantolonunu indirdi         
14:07
Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş Eski eşini öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı: Erkeklerin numaralarını kadın ismiyle kaydetmiş         
13:53
İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik İstanbul'daki toplantıya çağrılmayan İmamoğlu suskunluğunu bozdu: Büyük nezaketsizlik         
13:52
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra 32 kişi hayatını kaybetti         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım         
11:02
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
İnternet bağlanan camide ders başı İnternet bağlanan camide ders başı         
10:08
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 15:46:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sakarya EXPO alanı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei