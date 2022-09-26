Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

26.09.2022 21:00
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 103 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 103 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çeşitli ilçelerde 103 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 ekstazy hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 6 av tüfeği ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Dron destekli operasyonda ise ekipleri fark edince kaçmaya çalışan şüphelinin yeri havadan tespit edilerek yakalandı.

Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı Jandarma Ankara'daki 8 hırsızlık olayını aydınlattı İran Yargı Erki Başkanı, protestolara destek verenlerin yargılanacağını söyledi İran Yargı Erki Başkanı, protestolara destek verenlerin yargılanacağını söyledi
Kaynak: AA

Narkotik, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:43 ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
19:18 Fenerbahçe lisans çıkarmamıştı! Filip Novak'a talip çıktı
18:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciden dar gelirlilere kadar milyonlarca vatandaşa verilecek destekleri tek tek duyurdu
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 21:00:36. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement