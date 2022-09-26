Çeşitli ilçelerde 103 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 ekstazy hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 6 av tüfeği ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Narkotik, Sakarya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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