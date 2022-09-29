İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi

İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ziyaretleri

29.09.2022 09:26
İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ziyaretleri

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Pamukova ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Pamukova ilçesinde okul ziyaretlerinde bulundu.

İlk olarak Pamukova Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Savaşçı, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Yürütülen projeler hakkında öğrencilere bilgi veren Savaşçı, akademik başarılar için bu projelere katılımın önemli olduğuna işaret etti.

Daha sonra Fatmahanım İlk ve Ortaokuluna geçerek öğretmen ve öğrencilerle buluşan Savaşçı, birinci sınıfların dersine katıldı, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Pamukova Gazi Ortaokuluna da giden Savaşçı, öğrencilerin beden eğitimi dersine eşlik etti.

YORUMLAR
500
İzmir'de Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı düzenlendi İzmir'de Sağlıklı İletişim Sağlam Gelecek Çalıştayı düzenlendi 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' kampanyası İstanbul'da başlatıldı 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' kampanyası İstanbul'da başlatıldı Kağızman Kaymakamı Daşdan, köy ziyaretlerini sürdürüyor Kağızman Kaymakamı Daşdan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ziyaretleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:39 Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven sessizliğini bozdu! EuroBasket öncesi yaşananları anlattı
13:32 Kremlin'den referandum açıklaması: 30 Eylül'de yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin imza töreni düzenlenecek
13:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük düşmanım faizdir
13:15 Esenyurt'ta kanlı uyuşturucu ticareti! Pusu kurdukları gence sokak ortasında kurşun yağdırdılar
12:36 ABD'de kasırganın ortasında hava durumunu aktaran muhabir, mikrofon ıslanmasın diye sıra dışı bir önlem aldı!
12:27 Bakanlık, kuaför, berber ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e ertelendi
12:18 Yolda yürürken Ankara havası çaldığını duyan Aleyna Tilki, çiftetelli oynadı! Anne Havva Öztel şaşkınlığını gizleyemedi
12:14 Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığına dair bomba iddia: Hadise'nin, Murda ile olan samimi dansı Dinçerler ailesinin tepkisini çekmiş
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un fiyatına ilişkin soruyu yanıtladı: Öyle ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum
12:04 6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 13:56:00. #1.12#
SON DAKİKA: İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı'dan Pamukova'da okul ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement