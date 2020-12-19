Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü - Son Dakika

Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza örtüyle kaplandı.

Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu.

Yağış nedeniyle zirvesi beyaza bürünene kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Sıcaklığın en yüksek eksi 2, en düşük eksi 5 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.