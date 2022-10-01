Görüntülerde, kedinin mağazanın önünde askıda bulunan elbiselerin altında bir süre oynaması ve sonrasında elbiselerden birini ağzına alıp hızla uzaklaşması, olayı gören vatandaşın dükkan sahibini uyarması ve bir başka vatandaşın elbiseyi mağaza sahibine götürmesi yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya yakalandı - Son Dakika

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