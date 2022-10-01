Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya yakalandı

01.10.2022 22:15

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kedinin bir mağazanın önünde askıda duran elbiseyi alıp götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kedinin bir mağazanın önünde askıda duran elbiseyi alıp götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde bir mağazasının önünde askıda duran elbiselerden birini kedi alıp uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar elbiseyi mağaza sahibine teslim etti.

Kedinin elbiseyi mağazanın önünden alıp uzaklaşması mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber verilmesi üzerine güvenlik kamerasından olayı izleyen mağaza sahibi şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde, kedinin mağazanın önünde askıda bulunan elbiselerin altında bir süre oynaması ve sonrasında elbiselerden birini ağzına alıp hızla uzaklaşması, olayı gören vatandaşın dükkan sahibini uyarması ve bir başka vatandaşın elbiseyi mağaza sahibine götürmesi yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya yakalandı - Son Dakika
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