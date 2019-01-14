Son Dakika Haberleri: Sakarya'nın Arifiye İlçesinde Gaz Kesilmeyecek

Sakarya'nın Arifiye İlçesinde Gaz Kesilmeyecek

1 saat önce

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Değirmendere köyünde yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği ancak ilçeye doğal gaz verilmeye devam edileceği belirtildi.

Sakarya'nın Arifiye İlçesinde Gaz Kesilmeyecek, System.String[]
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Değirmendere köyünde yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği ancak ilçeye doğal gaz verilmeye devam edileceği belirtildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, kazanın bu sabah 07.30'da gerçekleştiği aktarıldı.

Kazanın Arifiye ilçesinin Değirmendere köyü kırsalında meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında ilk bulgulara göre heyelan sebebiyle hatta meydana gelen kopmanın yangına sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Değirmendere, Sakarya, Arifiye, Ekonomi
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