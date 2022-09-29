Sakarya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

29.09.2022 18:58
Sakarya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ekrem Oba Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Suriye uyruklu A.N. (14) ders bitiminde sınıftan çıktığı esnada baygınlık geçirdi.

Öğrenciye müdahale eden öğretmenler, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Okula gelen ekiplerce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Servisine kaldırılan öğrenci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi SEAH Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderilen A.N'nin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.

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Son Dakika | Okulda fenalaşan Ali Naser, hastanede öldü Son Dakika | Okulda fenalaşan Ali Naser, hastanede öldü
Kaynak: AA

Arifiye, Sakarya, Suriye, Oba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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