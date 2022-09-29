Okula gelen ekiplerce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Acil Servisine kaldırılan öğrenci, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sakarya'da okulda fenalaşan 14 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti - Son Dakika

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