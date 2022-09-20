Ekiplerce alınan baykuş, tedavi ve bakımı için Kocaeli 'deki Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çamlıca, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sakarya'da bulunan yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı - Son Dakika

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