Sakarya'dan kısa kısa

Belediye Başkanı Murat Kefli , yaptığı açıklamada, "Alt ve üst yapı çalışmalarımızda bizlere büyük destek sağlayacak ve 45 mahallemize hizmet verecek yeni iş makinemizin kazasız belasız hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Kaynarca'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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