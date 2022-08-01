Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

01.08.2022 17:43
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayın "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi.

Atatürk Bulvarı'nda konuşlandırılan mobil araca gelen jandarma personeli, kan bağışı yaptı.

Yeni ekskavatör Kaynarca'da hizmete girdi

Kaynarca Belediyesince alınan yeni ekskavatör, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediye Başkanı Murat Kefli, yaptığı açıklamada, "Alt ve üst yapı çalışmalarımızda bizlere büyük destek sağlayacak ve 45 mahallemize hizmet verecek yeni iş makinemizin kazasız belasız hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Kaynarca'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

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