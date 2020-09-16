Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı - Son Dakika

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı

Sakarya'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ziyarete açıldı.

Sakarya'da, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ziyarete açıldı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde hazırlanan 50 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde, yurt içi ve dışından gelen yaklaşık 150 firma ürünlerini sergiliyor.

"Festival, uluslararası ölçekte bir fuar haline gelecektir"

Festivalin açılış programında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin dünyada rekabetçi bir şehir olması gerektiğini söyledi.

Kaldırım, kentin potansiyelini iyi okumak gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle akıllandırılmış ve sahiplenilmiş şehirler, gerçekten çok başarılı oluyor. Tarım, sanayi, doğal güzellikleri iyi değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Sakarya'nın bütün alanlarda cazibe merkezi haline geleceğine işaret eden Kaldırım, "Tabii ülkemizin en önemli gündem maddelerinden birisi, yatay mimari ve yaşanabilir şehirler. Bu açıdan peyzaj ve süs bitkileri, şehirleri yeşillendirme gerçekten önemli. Belediye başkanlarımız bu konuya önem veriyor. Gelecekte bu arizi dönemde yaşadığımız sıkıntılar atlatılacaktır. Sadece Türkiye değil, dünya bu sektöre ciddi ihtiyaç duyacaktır." diye konuştu.

Vali Kaldırım, geleneksel hale gelen festivalin uluslararası ölçekte bir fuar haline geleceğine inandığını belirterek, "Bu şehri bir marka şehir, kültür sanat şehri, bir tarım ve turizm şehri olarak sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündemine sokacağız. Buna canıgönülden inanıyorum." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül de sektöre yönelik üzerlerine düşen desteği sağlamak için TBMM'de çalışmaları sürdüreceklerini, Sakarya'nın bu meselede öncü olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bülbül, süs bitkiciliği konusunda söz sahibi olan bir ülke olmak için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini bildirdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise hedeflerinin bu alanda ithalatı bitirip hem Sakarya'yı hem de Türkiye'yi ihracat konusunda en önemli yere taşımak olduğunu vurgulayarak, "İnşallah fuarlarımızı uluslararası şekilde düzenlediğimiz yıllar da olacak." dedi.

"Son yıllarda artan bir ihracat görüyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün her geçen gün değer kazandığını söyledi.

Çevreyi korumaya özen gösterdiklerini vurgulayan Yüce, "Melen'de 70 dekarlık bir alan içerisinde 1 milyon 800 bin küsur aromatik bitkinin bulunduğu bir alan hazırladık. İçerisine kurulacak yürüyüş yolları ve bisiklet yollarıyla hemşehrilerimiz için eşsiz bir aromaterapi deneyimi ve park alanı inşa edeceğiz. Yine Cumhurbaşkanımızın özel izniyle kurduğumuz Sera ve Fidan AŞ. ile Sakaryamızın bu latif havasında yetişen birçok ürünün hem ülke pazarındaki hem de ihracattaki yerini kuvvetlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri de Türkiye"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de üretim ve fidancılık sektöründe Türkiye'nin coğrafi konumu, iklimi ve verimli iş gücüyle çok iyi bir noktada yer aldığına işaret ederek, "Son yılların verilerine baktığımızda çok ciddi manada azalan bir ithalat ve aynı oranda artan bir ihracatı görüyoruz. Bu bize bugünün dünden daha iyi olduğunu göstermeye yetmiyor, aynı zamanda bizlere gelecek günlerin bugünlerden çok daha iyi olacağı yönünde işaretler veriyor. Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri de Türkiye. Bu, önemli bir çalışmanın ve emeğin ürünü. Bu konuda fidanlıkların önemi oldukça büyük." diye konuştu.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Sakarya'nın rekabet gücünü yukarılara taşımak adına festivalin uluslararası boyuta taşınması gerektiğini kaydetti.

Diğer konuşmacıların ardından festivalin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra golf aracıyla stantları ziyaret ederek firmaların ürünlerini inceledi.

Festival, 19 Eylül'de sona erecek.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Festival, Türkiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı - Son Dakika


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