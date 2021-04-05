Sakarya Valisi Kaldırım AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaldırım, mesajında, AA'nın dünyanın her tarafından gelişmeleri ülke insanına duyurduğunu ve ülkedeki gelişmeleri de on üç dilde dünyaya aktardığını belirtti.

AA'nın sınırları aşan haber ağıyla dünya insanlarını birbirine yakınlaştırdığını ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Yerel basın kuruluşlarına da büyük katkılar sağlayan ve ilimizdeki kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim. Bu vesileyle Anadolu Ajansının tüm yönetici ve çalışanlarına muhabbet ve selamlarımı sunarım."