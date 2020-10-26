Sakarya Valisi Kaldırım AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu kabul etti - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu makamında kabul etti.

Velioğlu, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, AA'nın çalışmaları hakkında Vali Kaldırım'a bilgi verdi.

Vali Kaldırım da kamuya haberlerin doğru aktarılması için AA'nın önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar, göreve yeni atanan Velioğlu'na da başarılar diledi.