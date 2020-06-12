Sakarya Valisi Nayir'den veda ziyaretleri - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bazı ilçelere veda ziyaretlerinde bulundu.

Kaynarca ilçesinde Kaymakam Mehmet Ali Karatekeli ve Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ile bir araya gelen Vali Nayir, daha sonra Karasu ilçesinde Kaymakam Aziz Mercan ve Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'yı ziyaret etti.

Kocaali ilçesinde Kaymakam Emre Nebioğlu ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar'a veda ettikten sonra Ferizli ilçesine geçen Vali Nayir, burada da Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'ya veda ziyaretinde bulundu.

Söğütlü ilçesinde Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli ve Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret ederek kendilerine veda eden Vali Nayir, görev süresi boyunca tüm kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, herkese görevlerinde üstün başarılar diledi.

Ziyaretlerde Vali Nayir'e, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli de eşlik etti.