Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret
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Sakarya Valisi Nayir'e ziyaret

2 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in de yer aldığı ziyarette, kentte devam eden projeler ve yapılan çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Vali Nayir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sakarya'nın kalkınıp gelişmesi için tüm kesimlerle iş birliği içerisinde olduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:04 Kaynak: AA
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