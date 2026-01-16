Sakarya ve İstanbul'da Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
Sakarya ve İstanbul'da Fuhuş Operasyonu

Sakarya ve İstanbul\'da Fuhuş Operasyonu
16.01.2026 20:03
Fuhuş operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı, 12 kadın koruma altına alındı.

Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik Sakarya ve İstanbul'da operasyon gerçekleştirildi. 9 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda F.K. (19), M.A. (20), G.Ç. (31), M.T. (26), M.Ş. (30), O.B. (30), Ç.Ö. (36), S.S. (23), E.Ç. (42) ve S.K. (38) isimli 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda fuhşa zorlandığı değerlendirilen 12 kadın koruma altına alındı. Bu kadınlardan 2'sinin yaşının küçük olduğu belirlenirken, yabancı uyruklu olanların sınır dışı edilmeleri için yasal süreç başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3'ü kadın toplam 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Sakarya, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
