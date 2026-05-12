Sakarya\'da esrarengiz gece! İki farklı havuzda peş peşe ölümler

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, konakladığı otelin havuzda fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren Elif Nur Olgun (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp hastası olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı gece Adapazarı'nda konakladığı otelin havuz kısmında kalp krizi geçiren TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun'un da hayatını kaybettiği öğrenildi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Eşi ile birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun, fenalaşarak boğuma tehlikesi geçirdi. Eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye sevk edilen Olgun, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Elif Nur Olgun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AYNI GECE BİR HAVUZ ÖLÜMÜ DAHA

Öte yandan aynı gece Sakarya'da bir havuzdan daha kötü haber geldi. TÜRASAŞ Başmüfettişi olduğu öğrenilen 50 yaşındaki Abdulhay Tolkun, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde konakladığı otelin havuz bölümünde kalp krizi geçirdi. Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Tolkun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.